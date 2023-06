Decreto Lavoro: Damiani (FI), impegnati a sostegno lavoratori, famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto testimonia la centralità che il governo di centrodestra intende dare al tema del lavoro, del welfare, delle famiglie e delle imprese. Di fronte a una congiuntura economica particolarmente complessa, il nostro impegno è volto a rimettere in moto sia i consumi, sia interi settori produttivi del Paese". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani intervenendo in Aula durante la discussione generale sul decreto Lavoro. "Le priorità - ha proseguito - vanno dal sostegno all'inclusione, evitando gli sprechi delle misure puramente assistenzialiste messe in campo in passato, agli incentivi all'occupazione, fino all'alleggerimento degli oneri per le imprese, così da liberare risorse per gli investimenti. Abbiamo facilitato il lavoro temporaneo nei settori in cui l'offerta ha più difficoltà ad incontrare la domanda e, soprattutto, abbiamo proseguito sulla strada della riduzione del cuneo fiscale. La scommessa è rendere strutturale questo taglio nella prossima legge di Bilancio. Nell'esame in Commissione, Forza Italia ha avanzato proposte puntuali e un ordine del giorno, che è stato accolto, per rimodulare l'importo delle pensioni di invalidità. Un impegno che porteremo avanti in questa legislatura", ha concluso. (Rin)