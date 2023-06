Spagna: leader Vox Abascal, esclusione dai dibattiti elettorali sarebbe inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha definito "inaccettabili" le proposte di dibattiti elettorali che escludono il suo partito e si è detto disponibile a confrontarsi con il leader Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, e con il presidente del governo, Pedro Sanchez. In un'intervista a "Canal Sur Radio", Abascal ha avvertito che Vox non è disposto ad ammettere "un veto" al suo partito nei dibattiti per le elezioni generali del 23 luglio dato che rappresenta la terza forza politica della Spagna al Congresso dei deputati. Secondo il leader della formazione sovranista, tale esclusione sarebbe un "attacco al pluralismo". Abascal ritiene che i dibattiti faccia a faccia tra esclusivamente tra Sanchez e Feijo rispondano a una "strategia" per far sì che il resto dei partiti "non esista" e che il bipartitismo "sia ancora lì, quando la Spagna è cambiata molto negli ultimi anni". (Spm)