4 novembre: Gasparri (FI), bene approvazione proposta legge per celebrare Forze armate

20 luglio 2021

- "Il 4 novembre non sarà più soltanto la giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità nazionale ma, come un tempo, saranno celebrate anche le Forze armate. Sono molto contento di questa decisione. Sono state difatti approvate questa mattina, in commissione Affari costituzionali del Senato, la mia proposta di legge unificata a quelle di altri colleghi parlamentari che hanno assunto analoghe iniziative. Si tratterà di una celebrazione simbolica, nella speranza che, in futuro, si possa fare ancora di più ripristinando le consuetudini di un tempo, che ponevano maggiore attenzione, con un ulteriore momento di celebrazione, alle Forze armate. Questa proposta di legge, che avevo personalmente presentato anche nella passata legislatura, attua anche la volontà del presidente della Repubblica che ne aveva più volte auspicato l'approvazione al fine di ripristinare questa celebrazione in modo formale. La legge, approvata in commissione e che presto arriverà nell'aula del Senato, colma questo vuoto. Vorrei ringraziare il presidente della commissione Affari costituzionali, il senatore Balboni, e il relatore del provvedimento, senatore Tosato insieme ai colleghi Parrini, Menia, Biancofiore e Pucciarelli che hanno presentato analoghe proposte di legge e con i quali, insieme, abbiamo raggiunto questo importante traguardo dedicato alle donne e agli uomini in divisa che hanno difeso e difendono la nostra libertà e la nostra sicurezza e dei quali siamo orgogliosi". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Rin)