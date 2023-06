Sanità: Marsilio, avanti su proposte potenziamento personale pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sanità "dobbiamo andare avanti sulle proposte annunciate, che noi condividiamo, sul potenziamento del personale che sta nel pronto soccorso’’. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della Conferenza delle Regioni in corso a Roma. Si deve "velocizzare anche l’arrivo dei fondi per poter migliorare le dotazioni tecnologiche – ha aggiunto –. Le liste d’attesa si combattono anche avendo macchinari più moderni, che si possono acquisire in tempi più brevi rispetto alle normali procedure, che fanno attendere anni", ha concluso. (Rin)