Ucraina: von der Leyen, 50 miliardi da Ue a sostegno del bilancio di Kiev (2)

- Fino al 2027, ha poi spiegato von der Leyen, il disavanzo fiscale residuo dell'Ucraina è di circa 60 miliardi di euro, mentre il fabbisogno per un rapido risanamento è di circa 50 miliardi di euro, per un totale di 110 miliardi di euro non coperti fino al 2027. "Per questo, ieri ho proposto agli Stati membri dell'Ue di coprire il 45 per cento di questo gap, per un totale di 50 miliardi di euro per l'Ucraina. Lavoreremo con l'Ucraina al piano corrispondente. Questo piano potrebbe diventare un punto di riferimento per tutti i donatori internazionali, compreso il settore privato. Avete bisogno di prevedibilità, chiarezza e trasparenza. Questo aiuterà il nostro coordinamento e massimizzerà il nostro impatto, e questo è ciò che intendo quando dico che saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso. (Beb)