Myanmar: Usa imporranno sanzioni alle banche di Stato

- Il governo degli Stati Uniti imporrà sanzioni alle banche di Stato del Myanmar nel tentativo di limitare le disponibilità finanziarie della giunta militare al potere in quel Paese. Lo anticipano fonti citate dai media della Thailandia, secondo cui le nuove sanzioni potrebbero essere annunciate da Washington già nella giornata di oggi, e colpiranno la Myanmar Foreign Trade Bank e ka Myanmar Investment and Commercial Bank. L'ambasciata degli Stati Uniti in Thailandia ha riferito tramite una nota che Washington "continua a esplorare vie per promuovere la responsabilità per il golpe e le relative violenze, inclusi tentativi di bloccare le entrate del regime". Gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno imposto sanzioni al governo militare del Myanmar a più riprese dopo il golpe del primo febbraio 2021 e l'arresto della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi. Il generale Zaw Min Tun, ministro dell'Informazione della giunta, ha commentato ieri sera che il Myanmar ha già fatto i conti con le sanzioni, e ha avvertito che le misure anticipate dai media "non faranno che ritardare inutilmente il cammino verso un sistema democratico multipartitico". (segue) (Fim)