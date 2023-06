© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato tagliato, quest’anno, dal ministero del Lavoro, quasi del 50 per cento. E' su questo che lo Stato deve risparmiare? Chiederemo alla ministra di venirlo a spiegare in Parlamento". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando, deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro. (Rin)