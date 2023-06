Regno Unito: laboristi pronti ad accordo con Bruxelles su normative Ue e controlli doganali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico, qualora dovesse vincere le prossime elezioni generali, è pronto a negoziare un accordo con Bruxelles che preveda che il Regno Unito segua alcune normative dell'Ue in cambio di una riduzione dei controlli sui generi alimentari imposti dopo la Brexit. Lo ha dichiarato David Lammy, il ministro degli Esteri ombra dei laboristi, secondo cui "i negoziati comportano compromessi e discussioni". Il ministro ha citato l'accordo della Svizzera con l'Ue come esempio di un'intesa che il Regno Unito potrebbe raggiungere. Durante il suo discorso Lammy ha però ribadito che il suo partito al governo "non rientrerà nell'Ue, nel mercato unico o nell'unione doganale". (Rel)