Spagna: quasi il 40 per cento del territorio in emergenza idrica con avvio stagione estiva

- Il 39,9 per cento del territorio spagnolo è in stato di allerta o di emergenza per carenza idrica temporanea. Come riferisce il quotidiano "El Pais", è quanto si indica nel rapporto mensile sulla siccità redatto dal ministero per la Transizione ecologica. Questo indicatore di carenza a breve termine tiene conto di diverse misurazioni (come i volumi di stoccaggio nei bacini e le portate dei fiumi) e serve a determinare i problemi che possono sorgere in termini di approvvigionamento, come le restrizioni all'irrigazione o alla fornitura alle città e villaggi, che si stanno già verificando in alcuni bacini. Circa il 33 per cento della superficie del Paese si trova in una situazione di siccità prolungata, secondo i dati del dicastero spagnolo. L'anno idrologico, iniziato il primo ottobre, si sta rivelando "molto secco" soprattutto in Catalogna, così come nel bacino dell'Ebro e nella maggior parte dell'Andalusia, ha reso noto il ministero per la Transizione ecologica. L'impatto accumulato dell’assenza di precipitazioni fa sì che questa settimana le riserve idriche nei serbatoi siano al 47,4 per cento della loro capacità, rispetto alla media dell'ultimo decennio nello stesso periodo, pari al 66,7 per cento, quindi con 19,3 punti percentuali in meno.(Spm)