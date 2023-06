Maturità: Rauti, in bocca al lupo a ragazzi e ragazze, credete in voi stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "In bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi sosterranno la prima prova dell'esame di maturità. Un pensiero speciale va agli allievi delle Scuole militari Nunziatella, Teulié, Douhet e Morosini che hanno raggiunto una tappa importante in un percorso di studi impegnativo e intenso. So bene quanti sacrifici avete fatto e dovete esserne fieri. Siete pronti per diventare i protagonisti del vostro futuro e dell'Italia di domani. Credete in voi stessi, nelle vostre capacità e nelle istituzioni e continuerete a rendere sempre grande e fiera la nostra nazione". Lo scrive sui social il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, con delega per la formazione del personale civile e militare del Dicastero. (Rin)