Migranti: Francia, evacuato stanotte accampamento abusivo in centro Parigi

- Questa notte è stato sgomberato dalle forze dell'ordine l'accampamento abusivo installato in piazza del Palas Royal, nel centro di Parigi. A erigere l'accampamento sono stati circa 450 migranti con l'aiuto di diverse associazioni che richiedono aiuti alle autorità. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che i migranti, sono giunti sul posto verso le 20 di ieri sera con le loro tende. Gli agenti impiegati nell'operazione hanno smontato le tende una per una e hanno tirato lacrimogeni per evacuare la piazza. (Frp)