- La Cina ha lanciato un razzo Lunga Marcia-6 per collocare in orbita il satellite sperimentale Shiyan-25. Il lancio è avvenuto ieri dal cosmodromo di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi. Il satellite è entrato nell’orbita prevista e sarà utilizzato per una serie di esperimenti tecnologici incentrati sull'osservazione terrestre. (Cip)