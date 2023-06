Nepal: stampa, ambasciata a Nuova Delhi solleverà la questione del murale “India indivisa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il murale, posto all’interno della nuova sede del parlamento dell’India, inaugurata il 28 maggio, rappresenta l’impero Maurya sotto il sovrano Asoka il Grande, che regnò dal 268 al 232 a.C. su un territorio comprendente buona parte del subcontinente indiano, incluse aree oggi esterne ai confini dell’India. Subito dopo l’inaugurazione, e in vista della visita del primo ministro Dahal, due ex premier nepalesi, Oli e Baburam Bhattarai, hanno reagito alla presenza sul murale della città di Kapilvatsu (oggi Kapilbastu) e di Lumbini, luogo sacro del buddismo per aver dato i natali a Budda, avvertendo che la loro raffigurazione avrebbe potuto creare frizioni diplomatiche tra i due Paesi, tra i quali c’è una disputa territoriale (relativa, però, a un’altra area). Tuttavia, dopo la visita di Dahal, il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, ha riferito che non c’è stata alcuna richiesta di spiegazioni. (segue) (Inn)