Nepal: stampa, ambasciata a Nuova Delhi solleverà la questione del murale “India indivisa” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera d’arte ha suscitato reazioni negative anche in Pakistan e in Bangladesh. La portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Mumtaz Baloch, ha definito il murale come “una manifestazione di una mentalità revisionista ed espansionista”. Il sottosegretario agli Esteri bengalese, Shahriar Alam, pur affermando che il murale non ha a che fare con la politica e che non c’è motivo di fare confusione, ha dichiarato che l’ambasciata bengalese avrebbe chiesto chiarimenti. (Inn)