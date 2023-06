© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra aumenterà i tassi di interesse al 6 per cento entro la fine dell'anno. È quanto previsto dagli esperti del settore dopo che l'inflazione, che ha raggiunto il livello più alto in 31 anni, continua a rimanere elevata. Nel mese di maggio l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato all'8,7 per cento.(Rel)