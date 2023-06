Taiwan: ministero Difesa, portaerei Shandong rilevata oggi nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei cinese Shandong e il suo gruppo d’attacco hanno attraversato oggi lo Stretto di Taiwan. Lo ha annunciato il ministero della Difesa taiwanese, precisando che la nave è stata localizzata nella parte occidentale dello Stretto mentre navigava in direzione sud. I vertici della difesa hanno dispiegato un numero “appropriato” di forze per monitorare i movimenti della portaerei. La Shandong è stata avvistata nello Stretto anche lo scorso aprile, nel quadro delle esercitazioni organizzate dalle forze armate cinesi. Pechino ha infatti intensificato le manovre militari nell'area per riaffermare la sua sovranità sull’isola autogovernata. (Cip)