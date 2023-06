Roma: appartamento in fiamme, intossicata coppia di anzia coniugi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appartamento in fiamme, questa mattina poco dopo le 6, al primo piano di una palazzina in via della Magnetite al civico 30 a Roma. L'incendio che ha visto il celere intervento di vigili del fuoco e dei carabinieri, ha interessato la cucina dell'appartamento ed è stato generato, probabilmente, dal corto circuito di un elettrodomestico. In casa c'era una coppia di anziani che è rimasta intossicata e affidata agli operatori del 118. (Rer)