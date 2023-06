© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque nella prima metà del giorno, annuvolamenti più diffusi e frequenti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Precipitazioni probabili rovesci e temporali in serata su buona parte di Alpi e Prealpi, localmente di forte intensità. Temperature minime e massime in ulteriore e lieve aumento. Valori minimi in pianura intorno a 20 °C, massimi intorno a 34 °C. (Rem)