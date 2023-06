Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa all'incontro "Famiglie a senso unico - Il mancato riconoscimento di quelle non tradizionali", iniziativa nell'ambito del Pride Milano.CAM, via Scaldasole, 3/A (19:30)REGIONEL'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia Barbara Mazzali, è in visita nell'Oltrepò Pavese nell'ambito del progetto 'Colline e Oltre' dove incontrerà alcuni rappresentanti del territorio che le illustreranno il progetto di promozione turistica. La giornata inizia alle 8:30 presso il Castello di Robbio, situato in via Riva a Robbio, Pavia, per un incontro con la proprietà Mario Confalonieri. Successivamente, alle 10:30, visita il Castello San Gaudenzio, situato in via Mulino, località San Gaudenzio, Cervesina, Pavia, dove incontra Massimo Bergaglio. Alle 12:30, si reca al Castello di Torrazzetta, situato in Località Torrazzetta, 6, Borgo Priolo, Pavia, per un incontro con il Presidente della Fondazione Don Niso Erasmo Dallavalle. Per il pranzo, alle 13:30, si dirige al ristorante PratoGaio, situato in Frazione Versa, 16, Montecalvo Versiggia, Pavia, dove incontra il proprietario Giorgio Liberti e sette rappresentanti di aziende locali. Alle 15, si reca al Borgo dei Gatti per un incontro con il proprietario, Luigi Brega, e il Sindaco di Golferenzo. Infine, alle 16.30, visita il Casale Denari, situato in località Casale Denari, Santa Maria della Versa, Pavia, dove incontra i proprietari, Alberto Bertuzzi e Azzurra Scerni.L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, partecipa al XV Workshop annuale OIR organizzato da AGICI: 'Sviluppo delle rinnovabili e creazione di valore per territori e cittadini: le imprese italiane in azione!'.Centro congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8 (ore 10:20)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori, interviene alla conferenza stampa di presentazione del 'Trofeo Regione Lombardia' di DownHill che si svolgerà su tre prove: Madesimo (24-25 giugno), Borno (8-9 luglio) e Bormio (26-27 agosto).Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (ore 11:30)L'assessore di Regione Lombardia ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa a Puegnago del Garda (Brescia), alla presentazione della seconda edizione del progetto 'Olivicoltura2023 2.0'.Villa Galnica, vicolo Roma 4, Puegnago del Garda/BS (ore 14:30)VARIE“Trasformazione Energetica e Nuove Sinergie”, evento organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Partecipano, tra gli altri, Carlotta Penati, Presidente dell’Ordine Ingegneri di Milano; Giuseppe Ricci, direttore Generale Energy Evolution – Eni; Andrea Aliscioni, direttore Divisione Servizio Idrico MM Spa e Andrea Ruffini, responsabile Sviluppo Tecnologico Unareti SpA - Gruppo A2AOrdine degli Ingegneri di Milano, via Pergolesi, 25, sala conferenze (ore 9)Evento “Non accettare quell'affitto”, organizzato da Ilaria Lamera.Ospedale Militare di Baggio, via Simone Saint Bon, 7 (ore 10)Conferenza "Monopattini, parcheggi e Milano. Una questione di educazione e mobilità multimodale per una Milano ordinata". Prevista la firma del protocollo di intesa tra Assomobilità, APA (Associazione Provinciale Autorimesse) e Voi Technology, azienda di micromobilità elettrica condivisa. L'iniziativa ha il patrocinio di Federmotorizzazione Confcommercio. Intervengono Simonpaolo Buongiardino, presidente Assomobilità e Federmotorizzazione; Stefano Martarelli, presidente APA e Andrea Maccari, direttore Relazioni Istituzionali per l'Italia di Voi Technology.Confcommercio Milano, corso Venezia, 47, Sala Turismo (ore 10)Presentazione della mostra “Siamo Foresta”, alla Triennale di Milano. Partecipano Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Chris Dercon, Direttore Generale della Fondation Cartier pour l'art contemporain e Hervé Chandès, Direttore Generale Artistico della Fondation Cartier pour l'art contemporainTriennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 11)Presentazione di Avanchair-One, il prototipo di sedia a ruote che coniuga innovazione e sostenibilità. Alla presentazione partecipano Matteo Cidda, responsabile Comunicazione e Sostenibilità Banco BPM; Licia Ciocca, responsabile Inclusion&Diversity di Banco BPM; Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo; Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel; Giovanni Nanini, CEO e Chief Technology Officer di Avanchair e Andrea Depalo, Chief innovation Officer di Avanchair. È previsto, inoltre, un saluto del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.Auditorium di Banco BPM, via Massaua, 6 (ore 11)Digital Care, un meeting tematico dedicato all’innovazione digitale per gli enti del terzo settore, nell'ambito della settima edizione di Smart City Now,MIND - Social Innovation Academy, Cascina Triulza, via Cristina Belgioioso171 (ore 16:30)(Rem)