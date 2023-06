Difesa: Perego apre i lavori del processo ministeriale dell’Europa sudorientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina presso Palazzo Esercito a Roma, il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha aperto con un suo saluto introduttivo la riunione dei sottocapi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi aderenti alla South-Eastern Europe Defense Ministerial (Sedm). “L’Italia è protagonista di tre progetti importanti ambito Sedm”, ha affermato il sottosegretario nel suo intervento “il primo finalizzato a valorizzare il ruolo del personale femminile nel settore della Sicurezza e della Difesa Il secondo finalizzato a creare una comunità medica internazionale tra gli Ospedali militari e le strutture mediche che offrono supporto al personale militare del Sud-Est Europa e Il terzo per condividere le informazioni in seno all’Iniziativa al fine di avere contezza dell’evoluzione della progettualità in ottica della possibile partecipazione dell’Autorità politica all’incontro ministeriale annuale Sedm”. “Questo è un forum privilegiato per pace, sicurezza e stabilità”, ha affermato Perego. “Auspico un ruolo sempre più credibile per il processo Sedm come attore rilevante nella regione in grado di offrire un’opportunità preziosa e privilegiata per condividere le nostre principali preoccupazioni in materia di difesa e sicurezza e contribuire alla loro comprensione”, ha concluso Perego. (Res)