Russia-Ucraina: Servizio sicurezza russo, sventato attacco contro autorità Zaporizhzhia

- Il Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) ha sventato un attacco contro le autorità della regione di Zaporizhzhia, arrestando un gruppo di sabotaggio. E' quanto ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb. Come hanno rilevato le indagini, gli arrestati intendevano usare "un ordigno esplosivo improvvisato, i cui componenti erano stati forniti dai rappresentanti dei servizi speciali dell'Ucraina". Nei loro luoghi di residenza l'Fsb ha trovato e sequestrato "componenti per la produzione di ordigni esplosivi, istruzioni per la loro produzione, nonché dati che indicano" che le attività erano svolte per conto dei servizi segreti ucraini. (Rum)