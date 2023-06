Germania-Cina: premier Li, rafforzare cooperazione per promuovere sviluppo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Germania dovrebbero lavorare assieme per rafforzare la cooperazione tecnica ed economica e promuovere lo sviluppo globale. Lo ha detto ieri il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine dell’11mo forum di cooperazione tecnica ed economica Cina-Germania, cui ha partecipato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Rafforzare la collaborazione nel quadro dell’attuale situazione internazionale è la strada giusta per benefici reciproci e vantaggi per tutti, ha evidenziato Li, secondo cui i risultati della cooperazione Cina-Germania in campo tecnico e tecnologico sono “inestimabili”. Dall’istituzione delle relazioni diplomatiche, più di 50 anni fa, i due Paesi hanno portato avanti una cooperazione amichevole ampia e approfondita; la chiave del successo risiede nel rispetto reciproco, nella ricerca di un terreno comune e in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, pragmatica e innovativa, ha aggiunto il premier cinese. Prima del forum, Scholz e Li hanno partecipato ad una tavola rotonda con oltre 30 rappresentanti d’azienda. Anche in quell’occasione, Li ha evidenziato l’importanza e il “grande potenziale” della cooperazione tra i due Paesi, auspicando un ambiente trasparente, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi. (Cip)