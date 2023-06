Spagna: governo destina 1,7 miliardi euro per acquisto aerei da pattugliamento e sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato l'estensione del limite di spesa per la difesa per destinare 1,7 miliardi di euro all'acquisto di aerei da pattugliamento e sorveglianza marittima fino al 2031. La maggior parte di queste risorse sarà versata tra il 2027 e il 2030, anni in cui lo Stato spenderà tra i 260 e i 320 milioni ogni anno. In particolare, i quasi due miliardi di euro saranno utilizzati in due programmi di difesa chiamati Mpa e Vigma per l'acquisizione di 16 Airbus C295W modificati per missioni di pattugliamento e sorveglianza marittima, oltre che per missioni di ricerca e soccorso. "L'acquisizione delle piattaforme aeree è necessaria, in numero sufficiente, con la configurazione appropriata e il necessario supporto logistico integrato, per continuare a garantire gli impegni nazionali e continuare a svolgere le missioni affidate", ha indicato il ministero della Difesa, guidato da Margarita Robles. Inoltre, 315,69 milioni di euro saranno spesi per l'acquisto di 4.500 veicoli militari tattici fuoristrada, "per soddisfare compiti tattici lontani dalle attività inerenti al combattimento, così come per la preparazione dei contingenti alle missioni di progetto all'estero, elemento essenziale per questo compito", ha evidenziato il dicastero.(Spm)