Montenegro: Milatovic, ex "re delle criptovalute" coreano non ha finanziato campagna presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex "re delle criptovalute" coreano Do Kwon non ha partecipato al finanziamento della campagna elettorale del presidente del Montenegro Jakov Milatovic. Lo ha affermato, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", lo stesso capo dello Stato del Montenegro, il quale ha aggiunto che tutti i dati sui finanziamenti sono disponibili per la consultazione e negando qualsiasi connessione personale o di altro tipo con il cittadino sudcoreano. Pochi giorni prima delle elezioni parlamentari svoltesi dieci giorni fa, Do aveva inviato una lettera ai funzionari montenegrini in cui descriveva il suo presunto rapporto d'affari con il leader dello stesso movimento di cui fa parte Milatovic, Europe Now (Pes), Milojko Spajic. Alle elezioni presidenziali di marzo Spajic, a causa della doppia cittadinanza montenegrina e serba, non aveva potuto presentarsi ed era stato sostituito all'ultimo momento proprio da Milatovic, eletto in seguito a presidente del Paese. (segue) (Seb)