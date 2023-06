Sanità: Raggi (M5s), in Piazza del Popolo raccoglieremo le firme con la Cgil e il Comitato referendario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Ringrazio la Cgil per aver accettato di ospitare, nella loro manifestazione prevista per il 24, la raccolta delle firme sul referendum a tutela della sanità pubblica che sto portando avanti insieme al Comitato referendario: questa è una battaglia di civiltà su cui occorre essere tutti uniti e solidali. Ci vediamo sabato a Piazza del Popolo". Lo dichiara, in una nota, l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s Virginia Raggi.(Com)