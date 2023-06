Russia: governatore di Crimea, linea ferroviaria danneggiata a Feodosia, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una linea ferroviaria è stata danneggiata nei pressi della città di Feodosia in Crimea. Lo ha reso noto il governatore della regione, Sergej Aksenov, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito a seguito dell'incidente. "Il traffico ferroviario sarà ripristinato entro due ore. Non ci sono feriti. I servizi competenti di soccorso stanno lavorando in loco. Esorto tutti a rimanere calmi e a fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili", ha scritto Aksenov su Telegram senza specificare le cause dell'incidente. (Rum)