Giustizia: Pellicini (Fd'I), avviso di garanzia motivato è norma di civiltà

- "La riforma Nordio prevede come novità che nell'avviso di garanzia debba essere descritto, sia pur sommariamente, il fatto per cui si è indagati, nonché essere indicato il tempo e il luogo del presunto fatto - reato. Oggi infatti, chi riceve questo atto, già di per sé doloroso, può apprendere soltanto l'articolo di legge che si assume violato e null'altro. Il ministro Nordio introduce quindi una norma di civiltà: conoscere sin dal primo momento i motivi dell'indagine per assicurare all'indagato un pieno diritto di difesa". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Pellicini, membro della commissione Giustizia della Camera.(Rin)