Lazio: taxi e Ncc ecologici con sostegno a pmi, da Regione Lazio 15,8 milioni

- Incentivare il rinnovo del parco auto per il trasporto pubblico non di linea e dare sostegno alle micro, piccole e medie imprese. Questo l'obiettivo della Regione Lazio che ha deciso di stanziare un totale di 15,8 milioni di euro. In particolare, 6 milioni sono destinati al sostegno di taxi e noleggi con conducente più verdi e inclusivi, per un trasporto sostenibile. Mentre 9,8 milioni sono prestiti per le pmi, nell'ambito del piccolo credito ordinario, quindi a un tasso agevolato. Il finanziamento è stato approvato con una delibera della giunta Rocca, su proposta del vicepresidente Roberta Angelilli e dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. (segue) (Rer)