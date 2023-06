Lazio: taxi e Ncc ecologici con sostegno a pmi, da Regione Lazio 15,8 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'autoservizio pubblico non di linea, il fine è rinnovare i veicoli impiegati sostenendo l’acquisto di auto con alimentazioni a basso impatto ambientale. Dunque, la delibera prevede 4 milioni di euro provenienti dai rientri del fondo rotativo per il piccolo credito che saranno destinati in favore di taxi e Ncc, come contributo di accesso al credito a tasso zero per l'acquisto di auto green. In questo caso il prestito oscilla da 10 a 50 mila euro: i beneficiari dovranno restituire le somme in cinque anni e potranno cominciare a pagare le rate di restituzione del prestito dopo un anno dall’erogazione, grazie al preammortamento di 12 mesi. (segue) (Rer)