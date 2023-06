Lazio: taxi e Ncc ecologici con sostegno a pmi, da Regione Lazio 15,8 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il provvedimento prevede un bando da due milioni di euro a fondo perduto come contributo all’acquisto di veicoli green ibridi o elettrici da parte di tassisti e Ncc. Il contributo varia da 10 a 5 mila euro a seconda delle emissioni del veicolo. Nel caso di veicoli ammissibili con il codice carrozzeria Sh - per il trasporto di portatori di handicap - è previsto un contributo integrativo pari a 5 mila euro per l’allestimento e l’accesso per sedie a rotelle. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni e verrà gestito da LazioInnova. Infine, il provvedimento della giunta, guidata da Francesco Rocca, stanzia 9,8 milioni di euro per il piccolo credito ordinario, quindi a un tasso agevolato, non vincolato alle auto ecologiche. (Rer)