Cuba: "Wall Street Journal", personale di Huawei e Zte presso un presunto sito di spionaggio cinese

- L'intelligence statunitense individuò personale dei colossi tecnologici cinesi Huawei e Zte presso strutture a Cuba sospettate di ospitare operazioni di spionaggio della Cina. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che riporta ulteriori indiscrezioni in merito ai presunti negoziati tra Cuba e la Cina per la realizzazione di una base di spionaggio cinese sull'isola. Stando al quotidiano, durante l'amministrazione del presidente Donald Trump l'intelligence Usa rilevò la presenza di personale delle grandi aziende delle telecomunicazioni cinesi a Cuba, e maturò il sospetto che queste ultime fossero implicate nei tentativi di Pechino di effettuare attività di spionaggio ai danni degli Stati Uniti dall'isola caraibica. Il quotidiano precisa che né Huawei né Zte producono i sofisticati strumenti utilizzati dai governi per le attività di spionaggio elettronico, ma entrambe le aziende sono specializzate in tecnologie che potrebbero trovare applicazione in tale ambito, specie per quanto riguarda la trasmissione dei dati. In una nota, Huawei ha già negato le indiscrezioni del quotidiano statunitense, definendole "infondate". (segue) (Was)