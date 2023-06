Cuba: "Wall Street Journal", personale di Huawei e Zte presso un presunto sito di spionaggio cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wall Street Journal" aveva pubblicato indiscrezioni in merito a presunti piani di spionaggio cinesi a Cuba la scorsa settimana, alla vigilia della visita a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken; lunedì il quotidiano ha pubblicato ulteriori indiscrezioni, sostenendo che i governi di Cina e Cuba stiano negoziando la realizzazione di una base per l'addestramento militare congiunto nel nord dell'isola. Pechino ha replicato ieri per voce della portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, che ha invitato gli Stati Uniti a impiegare il loro tempo e i loro sforzi "in azioni che possano rafforzare la fiducia reciproca, la pace, la stabilità e lo sviluppo regionali". "Non siamo a conoscenza di questa vicenda", ha detto Mao nel corso di una conferenza stampa. La diplomazia cinese aveva già condannato le indiscrezioni del "Wall Street Journal, accusando il governo e i media statunitensi di avere divulgato "una grande quantità di informazioni incoerenti con le accuse". (Was)