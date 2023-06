Siria: Astana, nessuna normalizzazione senza ritiro delle Forze armate e milizie turche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizione necessaria per qualsiasi normalizzazione tra Damasco e Ankara è il ritiro delle Forze armate turche e delle milizie ad essa affiliate dal territorio siriano, nel rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’unità della Siria. Lo ha dichiarato ieri il viceministro degli Esteri siriano, Ayman Sousan, in un’intervista rilasciata alla stampa russa a margine della 20ma riunione internazionale di Astana tra i viceministri degli Esteri di Russia, Siria, Turchia e Iran. Come riferito dall’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”, inoltre, Sousan ha definito come precondizione al raggiungimento di un qualsiasi risultato concreto nel quadro del processo di pace di Astana l’impegno serio della Turchia a ritirare i propri militari e le milizie ad essi affiliate dal territorio siriano, “secondo un calendario stabilito e tappe definite”. Questa, infatti, per Damasco è la base per discutere di altre questioni relative al processo di pace in Siria, come il ritorno dei rifugiati e la lotta contro il terrorismo “in tutte le sue forme”. “Speriamo che questa riunione continuerà come le precedenti, al fine di giungere all’eradicamento del terrorismo”, ha dichiarato Sousan, “il che è possibile se la Turchia rispetta gli accordi che essa stessa ha siglato e gli impegni presi nelle precedenti dichiarazioni di Astana”. Lo scorso 10 maggio, infatti, nella dichiarazione congiunta al termine della precedente riunione nella capitale kazaka, i viceministri degli Esteri sono stati incaricati di elaborare un “piano d’azione” per portare avanti il processo di normalizzazione delle relazioni tra Siria e Turchia. “Tuttavia, non possono esserci relazioni ‘normali’ tra due Paesi quando l’uno occupa il territorio dell’altro”, ha aggiunto Sousan, “e ciò non è possibile dal punto di vista del diritto internazionale, poiché costituisce una flagrante violazione della sovranità degli Stati”. Obiettivo principale del processo di pace, del resto, è “ripristinare e consilidare la stabilità in Siria”. (Res)