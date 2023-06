Indonesia: Giacarta ottiene seggio nel consiglio dell'Organizzazione mondiale del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia è stata eletta membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) in rappresentanza dell'Asia orientale e del Pacifico per il periodo 2023-2027. Lo ha riferito il ministro del Turismo e dell'economia creativa indonesiano, Sandiaga Uno, aggiungendo che l'accesso al consiglio esecutivo dell'organizzazione dimostra la fiducia riposta dalla comunità internazionale nel contributo dell'Indonesia al rilancio del settore turistico mondiale. "Siamo grati ed emozionati per la fiducia concessa all'Indonesia", ha affermato il ministro tramite una nota, sottolineando che il Paese ha ottenuto 16 voti, superando le candidature di Cina, Giappone, Corea del Sud e Thailandia. (Fim)