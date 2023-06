Imprese: Saipem, entrate in vigore le nuove linee di credito di complessivi euro 860 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrate in vigore le due nuove linee di credito di complessivi euro 860 milioni di cui era stata data notizia con precedente comunicato stampa del 13 febbraio 2023, la cui efficacia era subordinata all'emissione di un apposito decreto da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ed alla successiva bollinatura da parte della Corte dei conti, intervenuta nei giorni scorsi. Come si legge in un comunicato, in particolare, nella giornata di ieri è stato erogato il finanziamento Term Loan senior unsecured di euro 390 milioni concesso da un pool di banche nazionali ed internazionali e garantito per il 70 per cento da Sace nell'ambito dello strumento "Garanzia SupportItalia". È inoltre divenuta pienamente efficace, e quindi utilizzabile, anche la linea Revolving Credit Facility di euro 470 milioni sottoscritta congiuntamente al Term Loan senior unsecured. (Com)