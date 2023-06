Siria-Usa: portavoce Kirby, “cotinueremo a cooperare con le Forze democratiche siriane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno intenzione di continuare a cooperare con le Forze democratiche siriane (Sdf), per combattere l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) in Siria. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante una conferenza stampa. Rispondendo alla domanda del corrispondente dell’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, Kirby ha aggiunto che “lo Stato islamico si è indebolito, ma rappresenta sempre una minaccia in Iraq e in Siria”. Nessuna risposta, invece, alla domanda se Washington intendesse avviare discussioni separate con la Turchia e con le Sdf per alleviare la tensione in Siria, in particolare nel territorio dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est. “La Turchia ha un problema legato alla sicurezza al confine ed è vittima di attacchi terroristici”, ha dichiarato, invece, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa. “Comprendiamo la situazione, ma la Turchia deve capire ciò che noi (gli Usa) facciamo in Siria, perché lo facciamo e al fianco di chi”, ha concluso. (Res)