Francia-Corea del Sud: Macron e Yoon discutono di cooperazione tecnologica e sicurezza (2)

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, conclude oggi una visita di tre giorni in Francia, tesa a promuovere la candidatura di Busan ad ospitare l'Expo 2030. Nella serata di lunedì Yoon ha incontrato la comunità coreana locale, chiedendo il suo sostegno per promuovere la candidatura: il presidente ha sottolineato che ottenere l'approvazione della candidatura coreana presenta "sfide superiori rispetto alle Olimpiadi o alla Coppa del mondo di calcio, dal momento che i 179 Paesi membri del Bie partecipano a un processo di voto segreto". Al termine della visita in Francia, Yoon intraprenderà un viaggio ufficiale della durata di tre giorni in Vietnam. (Git)