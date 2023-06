Corea del Sud: completato studio di impatto ambientale del sistema di difesa missilistica Thaad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno completato uno studio di impatto ambientale dell'unità di difesa missilistica Thaad (acronimo di Terminal High-Altitude Area Defense) delle forze armate statunitensi a Seongju, 214 chilometri a sud-est di Seul. Lo hanno reso noto i ministeri della Difesa e dell'Ambiente coreani. Il completamento dello studio apre le porte al pieno schieramento operativo della batteria Thaad, che si trova a Seongju dal 2017 sulla base di una autorizzazione "temporanea". Il presidente Yoon Suk-yeol preme per la "normalizzazione" del Thaad, il cui collocamento in territorio coreano ha causato attriti con la Cina. Il Thaad è infatti ritenuto da Pechino un elemento del cosiddetto "ombrello nucleare" statunitense; Seul ha chiesto quest'anno la piena estensione del deterrente strategico Usa al territorio sudcoreano, in risposta ai test balistici effettuati della Corea del Nord. (Git)