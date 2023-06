Famiglia: Roccella, non si diventa genitori per contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cos'è successo a Padova. La Procura ha impugnato gli atti di nascita di trentatré bambini figli di due mamme, atti costituiti a partire dal 2017: "Non entro nel merito delle decisioni dei magistrati. Mi pare chiara però la cornice in cui questa vicenda si inserisce: in Italia si diventa genitori solo in due modi, o per rapporto biologico o per adozione. Lo ha ribadito anche la Cassazione". La ministra si riferisce alla sentenza del dicembre 2022, "dove per le coppie omogenitoriali viene indicata la strada dell'adozione in casi particolari, un'adozione semplificata. Che ci sia il vaglio di un tribunale, quando non c'è un legame naturale, per i bambini è una garanzia in più. La genitorialità per contratto in Italia non esiste". A marzo il prefetto di Milano ha intimato al sindaco Sala di non trascrivere più i certificati di bimbi nati da due mamme. È stato il ministro Piantedosi a mandare una circolare in proposito a tutti i prefetti. "Il ministro Piantedosi ha richiamato al rispetto di tutti la sentenza della Cassazione. Il governo non ha cambiato di una virgola le norme o le regole. Sono stati i sindaci, per scelta politica, a compiere atti in contrasto con quella sentenza, sapendo che avrebbero potuto essere impugnati". (segue) (Res)