Famiglia: Roccella, non si diventa genitori per contratto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge in Italia consente la fecondazione eterologa alle coppie eterosessuali e non a quelle omogenitoriali: "La legge 40, che non a caso parla di procreazione 'assistita', era stata pensata in coerenza con un quadro normativo fondato sulla filiazione naturale. Il senso era aiutare chi non poteva avere figli per motivi di infertilità, senza alterare questa impostazione. Quello che bisogna chiedersi è altro. Se vogliamo mantenere un impianto fondato sulla filiazione naturale o vogliamo arrivare alla filiazione per contratto. Se consideriamo il figlio una persona autonoma, frutto di una relazione, o un diritto dell'adulto ottenuto attraverso un contratto". Ma la relazione vale per tutte le coppie: "Non metto in dubbio l'amore. Non è questo il punto. Dobbiamo decidere se l'ambientalismo che tutti invocano vale solo per piante e animali o possa esistere anche 'un'ecologia umana', tante volte richiamata da papa Francesco", ha concluso Roccella. (Res)