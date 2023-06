Imprese: Bonomi (Confindustria), detassare gli utili reinvestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tassare al 15 per cento le imprese che tengono gli utili in azienda e agire sul cuneo fiscale. Sono due delle proposte fatte dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, per alleggerire la pressione fiscale. L'occasione viene dall'apertura dalla sede di Washington, celebrata con una mostra alla Martin Luther King Library dedicata a Leonardo da Vinci: "Abbiamo lanciato questo progetto, che è Confindustria nel mondo - racconta il presidente a "Repubblica" - con l'obiettivo di presidiare i mercati per noi fondamentali. Leonardo rappresenta lo spirito dell'industria italiana, cioè guardare al futuro, essere visionari, avere una cultura politecnica". L'11 per cento delle esportazioni italiane vanno negli Usa. Per continuare a crescere in questa direzione l'Italia deve "intervenire sui redditi delle famiglie, specialmente a basso reddito. Conoscete la mia ossessione sul taglio delle tasse sul lavoro ai redditi inferiori a 35.000 euro. L'ho detto in tempi in cui l'inflazione non era così alta, e quindi quell'urgenza del taglio contributivo del cuneo fiscale è ancora più sentita ora. Secondo, stimolare gli investimenti. In ambito pubblico abbiamo il grande strumento del Pnrr, ma dobbiamo scaricarlo a terra velocemente e bene". (segue) (Res)