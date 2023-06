© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio speciale a chi sta entrando nelle aule per la maturità. Sappiamo che è dura ma vi resterà addosso come uno dei momenti più intensi della vostra vita". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione dell'inizio degli esam di Maturità. "E allora dateci dentro, alla grandissima. In bocca al lupo" conclude. (Rin)