Kosovo: Kurti su arresto agenti, “sorpreso” dal silenzio della comunità internazionale

Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, si è detto "sorpreso dalla tolleranza e dal silenzio della comunità internazionale" nei confronti dell'arresto di tre agenti di polizia del Kosovo da parte delle autorità di Belgrado. "Chiediamo ai rappresentanti internazionali di fare pressione su Belgrado e chiedere il rilascio degli agenti. La Serbia non ci sorprende, non ha cambiato i suoi appetiti. Ciò che ci sorprende è la tolleranza e il silenzio della comunità internazionale nei confronti delle azioni della Serbia, che cerca costantemente la destabilizzazione", ha detto Kurti in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza a Pristina. Il premier ha aggiunto che sono in corso delle trattative con l'ufficio di collegamento di Belgrado per sapere dove si trovano i tre agenti e organizzare un possibile incontro con loro. Kurti si è infine detto "sorpreso" del fatto che la missione Nato in Kosovo (Kfor) non abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale sul luogo in cui è avvenuto "il rapimento", perché, sempre secondo Kurti, sono stati "rapiti nel territorio del Kosovo".