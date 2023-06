Serbia: Alta corte di Kraljevo, tre membri forze speciali del Kosovo resteranno in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice per i procedimenti preliminari dell'Alta corte della città serba di Kraljevo ha disposto la detenzione in carcere dei tre membri delle forze speciali del Kosovo (Rosu) arrestati due giorni fa da parte della polizia e del Nucleo antiterrorismo della Serbia. Lo riporta la stampa di Belgrado. Nel comunicato pubblicato si precisa che, in occasione dei fatti del 14 giugno 2023 accaduti nel villaggio di Gnjilica del comune di Raska, l'Alta corte ha emesso un'ordinanza per condurre un'indagine a carico degli indagati "per il sospetto reato di produzione, detenzione, porto e traffico di armi e di sostanze esplosive". Si aggiunge che, su proposta della stessa corte, il giudice ha ordinato la detenzione di tutti gli indagati. (Seb)