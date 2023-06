Montenegro: premier Abazovic, pronti a ospitare prossimo round di dialogo tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è pronto ad ospitare il prossimo round di dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il primo ministro di Podgorica, Dritan Abazovic, dopo l'incontro con l'omologo del Kosovo, Albin Kurti, a margine del Forum di Prespa in corso a Struga, in Macedonia del Nord. "Il Montenegro, come Paese amico della Serbia e del Kosovo, ma anche di tutti gli altri nella regione, è pronto ad ospitare il prossimo round del dialogo tra Belgrado e Pristina con il coinvolgimento di funzionari europei e statunitensi", ha scritto Abazovic su Twitter. "Il nostro interesse comune è trovare una soluzione accettabile per tutte le parti in una conversazione aperta", ha aggiunto il premier montenegrino. Ieri, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha annunciato che convocherà i rappresentanti di Kosovo e Serbia a Bruxelles, nel corso della prossima settimana, per cercare di affrontare la crisi in atto seguita all'arresto dei tre membri delle forze speciali del Kosovo (Rosu) da parte della polizia e del Nucleo antiterrorismo della Serbia. (Seb)