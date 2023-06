Serbia: Vucic, Occidente sostiene Kosovo nei maltrattamenti a nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha il sostegno dell’Occidente “nei maltrattamenti alla comunità serba e nel portare avanti una situazione criminale”. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, durante una conferenza stampa. Il capo dello Stato ha sottolineato che nel villaggio di Zitkovac, nel distretto di Nisava, “si è verificato un nuovo caso di maltrattamento di serbi da parte della polizia del Kosovo, che ha aggredito due bambini, fratello e sorella”. Secondo Vucic, “si sta conducendo una guerra ibrida contro il Paese, e l’Occidente consente il maltrattamento dei serbi”. “Tutto è permesso a Kurti, perché considerano il Kosovo un territorio sovrano”, ha dichiarato il presidente della Serbia. “Noi abbiamo fatto del nostro meglio per preservare la pace, ma per quanto ci sforziamo di essere un partner serio per le potenze europee, siamo ritenuti sempre i colpevoli, anche se di colpe non ne abbiamo”, ha dichiarato Vucic.(Seb)