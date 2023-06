Kosovo-Serbia: Ue, incontro a Bruxelles non ancora deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro fra il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, che si dovrebbe tenere a Bruxelles, non è ancora stato fissato. A dirlo Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "L'Alto rappresentante Borrell ha invitato il primo ministro Kurti e il presidente Vucic a Bruxelles per un incontro, al fine di trovare una via d'uscita all'escalation a cui stiamo assistendo e tornare all'attuazione dell'accordo di dialogo. L'alto rappresentante e gli Stati membri dell'Ue si aspettano un atteggiamento più ragionevole da parte dei partner che aspirano ad aderire all'Unione europea. Sono entrambi invitati e ci aspettiamo che vengano senza precondizioni. Trovare una soluzione è prima di tutto nell'interesse della popolazione del Kosovo e della Serbia", ha dichiarato Stano. L'Ue e gli Stati membri, ha proseguito il portavoce Ue, osservano i comportamenti di entrambe le parti, per capire se c'è la volontà di lavorare per una "diminuzione delle tensioni e di risolvere le situazioni". (segue) (Beb)