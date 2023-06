Serbia-Ungheria: premier Orban invita Vucic a rilasciare membri forze speciali del Kosovo arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha invitato il presidente serbo Aleksandar Vucic a rilasciare i tre membri delle forze speciali del Kosovo (Rosu) arrestati la settimana scorsa poiché, ha affermato, "i nemici non vedono l'ora di fare del male alla Serbia". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui la richiesta del premier di Budapest è avvenuta durante la conferenza a margine del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria che si tiene nella località di Palic, in Vojvodina. "Penso che sarebbe positivo per voi ascoltarci e che questo aiuterebbe a portare avanti la vostra causa", ha sostenuto Orban. Il premier ha quindi sottolineato che l'Ungheria sta seguendo "molto da vicino" gli eventi in Kosovo e che "è inaccettabile" che la comunità internazionale consideri, "con una partecipazione di circa il quattro per cento della popolazione, le elezioni (dei sindaci in Kosovo) legali e i risultati legali", ha aggiunto il premier ungherese. (segue) (Seb)