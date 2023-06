Usa-India: Modi incontra Elon Musk a New York, discusse attività di Tesla e Twitter (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi partecipa oggi a New York, nel quartier generale delle Nazioni Unite, alle celebrazioni della Giornata internazionale dello yoga, istituita su proposta indiana. Il 22 giugno, a Washington alla Casa Bianca, avrà un colloquio col presidente Joe Biden e sarà ospite d’onore di una cena di Stato, alla quale è stato invitato da Biden e dalla first lady Jill. Nella stessa giornata, su invito del presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e del leader della maggioranza al Senato, Charles Schumer, pronuncerà un discorso al Congresso. Il 23 giugno Modi sarà ospite di un pranzo offerto dalla vicepresidente, Kamala Harris, e dal segretario di Stato, Antony Bilnken. È in programma anche un incontro con una rappresentanza della comunità indiana. (Was)