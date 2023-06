Usa: Biden addolorato ma "sollevato" per le ammissioni di colpevolezza del figlio Hunter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe al contempo addolorato e "sollevato" dalla decisione del figlio Hunter di dichiararsi colpevole dei reati amministrativi di porto d'armi illegale ed evasione fiscale. Lo scrivono "Politico" e il "New York Times", ricordando che per due anni il presidente ha sempre difeso il figlio, dicendosi convinto della sua innocenza anche in merito ai reati ben più gravi imputatigli dai Repubblicani sulla base dei contenuti dell'ormai noto computer portatile circolati prima delle elezioni presidenziali 2020. Secondo "Politico", Biden avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori più stretti di essere "fiero" del figlio per la decisione di "assumersi le proprie responsabilità". I Repubblicani - primo tra tutti il presidente della Camera Kevin McCarthy - hanno invece reagito alla notizia dell'ammissione di colpevolezza di Hunter Biden con sdegno: i conservatori accusano il dipartimento di Giustizia di voler archiviare le indagini sul figlio del presidente con una manciata di reati amministrativi, ed evitare così di approfondire il ruolo di Hunter nel consiglio di amministrazione della compagnia energetica ucraina Burisma e i presunti traffici d'influenze multimilionari della famiglia Biden, oggetto di una indagine parlamentare. (segue) (Was)